Kreml rüstet sich gegen zunehmende Drohnenangriffe

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder die russische Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die wichtigen Ölhäfen Primorsk und Ust-Luga sowie die Großraffinerie Kirischi im Gebiet Leningrad waren mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Der Flughafen St. Petersburg muss immer wieder seinen Betrieb vorübergehend einstellen, wenn die Flugabwehr aktiv ist.