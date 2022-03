Apple meldet Patent für „Tastatur-Mac“ an

Die Konzeptzeichnungen weisen auf einen Computer hin, der in einem Tastaturgehäuse verbaut ist - das weckt Erinnerungen an den Apple 1 und darauf folgende Heimcomputer wie den Commodore 64. Der Tastatur-Mac soll allerdings nur über einen einzigen Anschluss verfügen, über den Bildwiedergabe, Stromzufuhr und sämtliche Eingaben der Tastatur laufen. Das entsprechende Kabel soll per USB-C mit einem externen Display verbunden werden. Dort können sich dann wiederum zusätzliche Ports für Zubehör und Eingabegeräte befinden.