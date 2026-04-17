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Das gab‘s noch nie

Infantino kündigt für WM historische Neuerung an

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.04.2026 17:51
FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump
FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte beim WM-Finale am 19. Juli in New York/New Jersey eine Halftime-Show haben“, verkündete FIFA-Boss Gianni Infantino beim Semafor World Economy Summit in Washington D.C.. Das gab‘s noch nie!

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Die NFL-Halftime-Show bei der Superbowl ist eines der meist geschauten Fernseh-Events des Jahres. Absolute Superstars begeistern dort jährlich die Fans mit ihren Mega-Shows – und das soll es nun auch im Fußball geben, schon bei der kommenden WM in den USA, Kanada und Mexiko.

(Bild: Kronen Zeitung)

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„Mehr als ein Künstler“
Welcher Superstar erstmals bei einer  Halftime-Show im WM-Finale singen wird , gab Infantino noch nicht preis: Der Italiener: „Ich kann noch nicht verraten, wer auftritt, aber es wird mehr als ein Künstler sein. Und es wird die größte Show der Welt. Es wird fantastisch.“

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