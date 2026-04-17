Aaron hat genauen Gedankenplan für jede Meile

Als erster Österreicher lief er einen Marathon unter 2:10 Stunden, bei seiner Premiere in Wien am Sonntag würde Aaron Gruen den Rekord gerne noch einmal unterbieten. Der 27-Jährige hält den mentalen Aspekt für den entscheidenden, daher hat er sich einen exakten Plan im Kopf zurechtgelegt.
Den hoffentlich größten Schreck im Zuge seines Wien-Abenteuers hat Aaron Gruen schon überstanden. Der geplante Flug von Boston war ausgefallen. „Die paar Stunden, bis ich einen Ersatzflug hatte, haben mich schon gestresst“, gibt Österreichs Marathon-Rekordler zu. Umso schöner war dafür, als ihn am Flughafen Schwechat ein Bläser-Quartett der Wiener Symphoniker empfing. „Das war eine königliche Willkommensszene“, lacht Gruen. Der hinterher gleich in Schönbrunn etwas laufen war.
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