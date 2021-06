Vorarlberger erhält Europäischen Erfinderpreis

10.000 Mal dünner als ein Blatt Papier

In ihrer Arbeit haben Grass und Stark Daten in einen genetischen Code umgewandelt, der aus einer Sequenz der vier DNA-Basenpaare (Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin) besteht. So können große Datenmengen auf kleinstem Raum verstaut werden. „In einem Gramm DNA kann man theoretisch bis zu 200 Exabyte Daten speichern“, erklärte Grass, der an der ETH Zürich arbeitet.