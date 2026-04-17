Die „Baywatch“-Hotties lassen ihre Muskeln spielen

Wie übrigens auch Jungstar Luke Eisner, der unter anderem bereits in dem Netflix-Teenie-Streifen „Wie Jodi über sich hinauswuchs“ zu sehen war. Mit den perfekten „Baywatch“-Posen sollte er sicher kein Problem haben, immerhin arbeitet der 29-Jährige neben seiner Schauspielkarriere auch als Model.