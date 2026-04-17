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Sixpack-Alarm!

Die „Baywatch“-Hotties lassen ihre Muskeln spielen

Society International
17.04.2026 18:00
Sixpack-Alarm am Strand von Malibu! Bei den Dreharbeiten zogen die neuen „Baywatch“-Badewascheln ...
Sixpack-Alarm am Strand von Malibu! Bei den Dreharbeiten zogen die neuen „Baywatch“-Badewascheln alle Blicke auf sich.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sixpack-Alarm am Strand von Malibu! Dort wird aktuell die Neuauflage der Kultserie „Baywatch“ gedreht. Und die neuen Badewascheln haben einiges zu bieten ...

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Klar, dass viele Fans künftig wohl wegen der heißen Kurven von Livvy Dunne, Brooks Nader oder Shay Mitchell die neuen „Baywatch“-Folgen anschauen werden. Doch auch die weiblichen Fans sollen bei der Neuauflage nicht zu kurz kommen.

Ein Model und ein TikTok-Star
Das jedenfalls beweisen die neuesten Bilder vom Set. Gedreht wurden aktuell typische Szenen der Rettungsschwimmer am Turm beim Beobachten des Strandabschnitts. Und vor allem die neuen Badewascheln machten dabei eine ausgezeichnete Figur.

Luke Eisner und Noah Beck sollen vor allem die jungen Fans für den „Baywatch“-Reboot begeistern.
Luke Eisner und Noah Beck sollen vor allem die jungen Fans für den „Baywatch“-Reboot begeistern.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Aber wer sind denn nun die neuen Hotties, die wie einst David Hasselhoff, David Charvet und Co. die Damenwelt vor dem Bildschirm fesseln sollen?

Die jungen Fans werden sich vor allem über Noah Beck freuen. Der Social-Media-Star, der über 30 Millionen Anhänger auf TikTok hat und der einst mit Influencerin Dixie D‘Amelio liiert war, beweist jedenfalls schon mal, dass er vor seinem „Baywatch“-Debüt ordentlich trainiert hat. 

Beim Dreh bewiesen die neuen „Baywatch“-Hotties, dass sie gut in Form sind.
Beim Dreh bewiesen die neuen „Baywatch“-Hotties, dass sie gut in Form sind.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wie übrigens auch Jungstar Luke Eisner, der unter anderem bereits in dem Netflix-Teenie-Streifen „Wie Jodi über sich hinauswuchs“ zu sehen war. Mit den perfekten „Baywatch“-Posen sollte er sicher kein Problem haben, immerhin arbeitet der 29-Jährige neben seiner Schauspielkarriere auch als Model.

„Ein-Mann-Rettungsmaschine“
Ordentlich im Fitnessstudio geschuftet hat wohl auch Thaddeus LaGrone, der aktuell einige Szenen mit Shay Mitchell drehte. Der Musiker und ehemalige Football-Spieler soll in den neuen „Baywatch“-Folgen Rettungsschwimmer Brad, einen Ex-Marine, darstellen, der vorab als „Ein-Mann-Rettungsmaschine“ angepriesen wird.

Thaddeus LaGrone wagt sich vom Football-Feld auf den Rettungsschwimmer-Turm.
Thaddeus LaGrone wagt sich vom Football-Feld auf den Rettungsschwimmer-Turm.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Bei diesen Muskeln schaut auch Shay Mitchell gerne genauer hin.
Bei diesen Muskeln schaut auch Shay Mitchell gerne genauer hin.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Übrigens ist in der Neuauflage von „Baywatch“ auch Platz für jede Menge Nostalgie. Oberbadewaschel David Hasselhoff ist zwar (vorerst) nicht von der Partie, dafür geben weitere Stars der 90er-Jahre-Serie ihr Stelldichein.

Codi und Shauni feiern Comeback
David Chokachi, der als Codi Madison sein Comeback geben wird, bewies erst vor wenigen Wochen, dass er es mit seinen 58 Jahren ganz locker mit den „Baywatch“-Jungstars aufnehmen kann.

Und auch Fans von Rettungsschwimmerin Shauni McClain dürfen sich schon jetzt auf das „Baywatch“-Reboot freuen. Denn Schauspielerin Erika Eleniak drehte dieser Tage ebenfalls Szenen am Strand von Malibu.

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Kleiner Wermutstropfen: In den ikonischen, roten Badeanzug wird die 56-Jährige wohl nicht mehr schlüpfen, denn Shauni ist mittlerweile Stadträtin von Santa Monica und soll in dieser Rolle Hobie Buchannon (Stephen Amell) unter anderem bei der Organisation der jährlichen Beach Games helfen.

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