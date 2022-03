Facebook kauft Giphy: BWB hat weiterhin Bedenken

Bedenken gegen den Deal hatten die britischen Kartellwächter, sie verhängten im Herbst 2021 eine Strafe von 50,5 Millionen Pfund (derzeit 61 Millionen Euro) wegen Verstößen gegen Auflagen zu dem Erwerb. Am 1. Dezember war die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) nach einer wettbewerblichen Prüfung zum Schluss gekommen, dass eine signifikante Verringerung des Wettbewerbs zu erwarten sei. Infolgedessen sei Meta der Verkauf von Giphy aufgetragen worden, was im wesentlichen einer Untersagung des Mergers gleichkomme, erinnerte die BWB am Freitag. Gegen diese Verkaufsanordnung aus London hatte die Facebook-Mutter Anfang Jänner d.J. Berufung eingelegt.