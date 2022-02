Texas verklagt Facebook wegen biometrischer Daten

Facebook habe Millionen biometrischer Identifikatoren (gesetzlich definiert als „Netzhaut- oder Iris-Scan, Fingerabdruck, Stimmabdruck oder Aufzeichnung der Hand- oder Gesichtsgeometrie“) gespeichert, die in von Freunden und Familienmitgliedern hochgeladenen Fotos und Videos enthalten sind, so der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton in einer Mitteilung. Durch diese illegalen Aktivitäten nutzte Facebook die persönlichen Informationen von Nutzern und Nichtnutzern gleichermaßen aus, „um sein Imperium zu vergrößern und historische Gewinne zu erzielen“.