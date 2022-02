Facebook führt „Reels“-Kurzvideos weltweit ein

Nachdem das Nutzer-Wachstum zuletzt ins Stocken geraten war, hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg bereits angekündigt, künftig vermehrt auf kurze Videos und damit eine jüngere Zielgruppe setzen zu wollen. Nun lässt das soziale Netzwerk den Worten Taten folgen und führt seine „Reels“ genannte TikTok-Kopie weltweit ein. „Reels ist bereits unser mit Abstand am schnellsten wachsendes Inhaltsformat, und heute machen wir es für jeden auf Facebook weltweit verfügbar“, so Zuckerberg in einem Posting.