Hackerangriff auf ukrainische Facebook-Konten

Ukrainer sollen Konten besser schützen

Menschen in der Ukraine rief der Facebook dazu auf, stärkere Maßnahmen zur Kontosicherheit zu ergreifen - wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung -, um ihre Daten inmitten dieser Invasion besser zu schützen. Das Netzwerk hatte bereits von sich aus zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Nutzer ergriffen. So hatte das Unternehmen etwa die Möglichkeit, die Freundeslisten von Facebook-Konten in der Ukraine einzusehen und zu durchsuchen, vorübergehend entfernt, um die Menschen vor Angriffen zu schützen.