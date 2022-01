Erholsame Nachtruhe gegen Viren

Was in früheren Zeiten einfach gefühlsmäßig oder auch aus Erfahrung gemacht wurde, ist seither auch wissenschaftlich bestätigt: ausreichend zu schlafen, damit man schneller gesund wird. Aber auch zur Vorbeugung von Infekten kann dies hilfreich sein. Wer nämlich wenig schläft, schwächt seine Abwehrkräfte - und zwar massiv. Forscher in San Francisco haben gezeigt: Kurze Nächte machen es den Erkältungsviren besonders leicht. Sieben Stunden Schlaf oder mehr entfalten dagegen eine Schutzwirkung gegen Infektionen. Demnach ist man viermal so anfällig, an einer Verkühlung zu erkranken, wenn man eine Woche lang im Schnitt weniger als sechs Stunden Nachtruhe hatte. Ein deutsches Forschungsteam der Universitäten Tübingen und Lübeck hat mit Hilfe eines 24-Stunden-Experiments herausgefunden: Die sogenannten T-Zellen unseres Immunsystems, die infizierte Zellen suchen und abtöten, können durch zu wenig Schlaf schlechter an diese andocken.