Optimisten schlummern besser

Wer häufig zwischen zwei und drei Uhr aufwacht, kennt das Gefühl einer „Mini-Depression“ nur zu gut. Alle Einfälle zu dieser Zeit sind negativ gefärbt. „Statt dann dunklem Denken nachzuhängen, sollte man sich mit Positivem, Schönem ablenken. Es spricht nichts dagegen, sich Fotos vom letzten Urlaub anzusehen oder ein Lied zu summen“, so der Soforthilfetipp von Schlafcoach Melanie Pesendorfer. Man sollte dafür nur wissen bzw. herausfinden, was einen beruhigt. „Mit der Fokussierung auf den eigenen Atem treten lästige Gedanken zur Seite, dafür spürt man den Körper oder kann selbst beobachten, wie der Herzschlag ruhiger wird und sich die Muskeln entspannen“, hat Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin Regina Pußwald einen weiteren Entspannungstipp parat. Und selbstverständlich helfen auch all jene Faktoren, welche die Wissenschafter in Bezug auf positiv Denkende herausgefunden haben. Vielleicht wird dann ja sogar mancher Pessimist (wieder) zum Optimisten