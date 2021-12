Corona-Ausbruch in China gefährdet RAM-Produktion

Strikte Maßnahmen nach Corona-Ausbruch

Seit dem 23. Dezember gelten strikte Reise- und Ausgangsbeschränkungen für die Stadt Xi‘an im Nordwesten des Landes. So dürfen die Bewohner ohne eine Genehmigung ihres Arbeitgebers oder der Behörden die Stadt nicht verlassen. Seit dem 9. Dezember wurden in der 13-Millionen-Einwohner-Metropole rund 1100 Neuinfektionen gemeldet. Das ist der größte Ausbruch in einer chinesischen Stadt in diesem Jahr. Die chinesische Regierung bekämpft alle Corona-Ausbrüche mit vergleichsweise strengen Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung zu stoppen.