China: Stadt Xi‘an verschärft Corona-Lockdown

Mehrere Tage nach der Verhängung eines Lockdowns in der chinesischen Millionenstadt Xi‘an wegen eines Corona-Ausbruchs sind die Restriktionen weiter verschärft worden. Für Xi‘an gelten nun die „strengsten sozialen Kontrollmaßnahmen“, wie die Stadtverwaltung am Montag in Onlinemedien mitteilte. Privatfahrzeuge dürften nur noch in der Metropole unterwegs sein, wenn ihre Lenker direkt an der Eindämmung der Pandemie beteiligt sind.