Nur 3 von 4 Volksschulen haben Internetanschluss

Über WLAN in allen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen verfügten 2020 45 Prozent der Volksschulen, 59 Prozent der (Neuen) Mittelschulen, 61 Prozent der AHS und drei Viertel der BMHS. Für die BMHS zeigen sich in allen Bundesländern hohe Anteilswerte, während das Ausmaß an Pflichtschulen mit einer solchen Ausstattung in Kärnten und Vorarlberg auffallend gering ist. Unter den AHS fallen das Burgenland (bei einer geringen Anzahl an AHS) und Vorarlberg mit niedrigeren Anteilswerten auf.