Überraschender Sieger im Handykamera-Blindtest

Alljährlich schickt der Tech-Journalist Marques Brownlee auf YouTube die populärsten Handys in einen Kamera-Blindtest und lässt das Publikum entscheiden, welches die besten Bilder knipst. 2021 förderte der Blindtest einen überraschenden Sieger zutage: Beim Publikum kamen nicht etwa die Bilder sündhaft teurer Luxus-Smartphones am besten an, sondern jene eines vergleichsweise günstigen Android-Gerätes.