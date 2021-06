Vivo X60 Pro: So eine Kamera hat sonst niemand

Praktische Zusatz-Kameras

Die zusätzliche Weitwinkelkamera sowie die Zweifach-Zoomlinse bieten vor allem im schlechteren Licht nicht ganz so eine gute Darstellungsqualität wie die Hauptkamera, sind aber in einigen Foto-Szenarien eine sinnvolle und gut nutzbare Dreingabe. Die sehr hochauflösende Selfie-Kamera ist ebenfalls gelungen. Dass das ganze Kamerasystem nicht so weit aus dem Gehäuse hervorsteht wie bei vielen anderen aktuellen High-End-Smartphones ist löblich, eine Hülle sollte man freilich trotzdem in Betracht ziehen.