ÖVP-Politiker ließ sich mit Rücktritt 16 Tage Zeit

Innerhalb der ÖVP legte der aus dem Bezirk Grieskirchen stammende, im Landhaus eher unbekannte Unternehmer Günther Baschinger (59) eine Top-Karriere hin: Als Kfz-Meister ist er Geschäftsführer von gleich fünf Unternehmen im Raum St. Agatha, zudem ist er im ÖVP-Wirtschaftsbund und in der Wirtschaftskammer auf regionaler Ebene vertreten. Der Ämtermulti ist auch im Immobiliensektor erfolgreich – und das seit Jahren.