ÖVP-Politiker ließ sich mit Rücktritt 16 Tage Zeit

Ein paar Schluckerl zu viel, der Druck aufs Gaspedal zu stark. Der Grieskirchner ÖVP-Abgeordnete Günther Baschinger (59) tappte am Ostersonntag im Pinzgau in eine Polizeikontrolle: 120 km/h im Ortsgebiet und 1,06 Promille. Auch um seinen Porsche musste er jetzt zittern ...
Innerhalb der ÖVP legte der aus dem Bezirk Grieskirchen stammende, im Landhaus eher unbekannte Unternehmer Günther Baschinger (59) eine Top-Karriere hin: Als Kfz-Meister ist er Geschäftsführer von gleich fünf Unternehmen im Raum St. Agatha, zudem ist er im ÖVP-Wirtschaftsbund und in der Wirtschaftskammer auf regionaler Ebene vertreten. Der Ämtermulti ist auch im Immobiliensektor erfolgreich – und das seit Jahren.
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