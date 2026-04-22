So stehen die Wiener zum Song Contest im Mai

Das Umfrageinstitut Marketagent hat 1000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren zum Song Contest im Mai befragt und die Stimmung mit dem Wiener ESC im Jahr 2015 verglichen. Ein Wert überrascht selbst Experten.
12 Fragen zum ESC hat Marketagent im Zeitraum von 28. Jänner bis 3. Februar an 1000 Österreicher gestellt. Jeder Fünfte davon war aus Wien. Es ist eine Eigenstudie, es gibt einen Auftraggeber.
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