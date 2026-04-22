Illegale Pfandsammlung: Städte testen Auswege

Mehr als 200.000 Menschen in Österreich sind als Pfandsammler unterwegs. Doch streng genommen ist die Entnahme von Flaschen und Dosen aus Müllkübeln fast überall illegal. Städte wie Innsbruck versuchen einen alternativen Weg. Kann die gut gemeinte Idee gelingen?
Neun Bundesländer, neun eigene Gesetze. Darüber kann man immer wieder den Kopf schütteln. So auch, wenn es um Müll geht. Es gibt in Österreich neun Landesabfallwirtschaftsgesetze. Und genau in diesem Gesetz ist geregelt, wann Müll in das Eigentum von Entsorgungsfirmen oder Gemeinden übergeht. Die Frage ist im Zusammenhang mit Pfandflaschen eine besonders spannende und seit Einführung des großflächigen Pfandsystems eine zunehmend diskutierte.
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