Illegale Pfandsammlung: Städte testen Auswege

Neun Bundesländer, neun eigene Gesetze. Darüber kann man immer wieder den Kopf schütteln. So auch, wenn es um Müll geht. Es gibt in Österreich neun Landesabfallwirtschaftsgesetze. Und genau in diesem Gesetz ist geregelt, wann Müll in das Eigentum von Entsorgungsfirmen oder Gemeinden übergeht. Die Frage ist im Zusammenhang mit Pfandflaschen eine besonders spannende und seit Einführung des großflächigen Pfandsystems eine zunehmend diskutierte.