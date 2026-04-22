Der Prinz zückt für Austrias Ndukwe die Kamera

Entstanden ist diese illustre Kombination aus einer Idee von Austria-Partner Froots. Das Wiener WealthTech-Unternehmen, das Austrias Jungkicker punkto Finanzplanung unterstützt und ihnen Schulungen anbietet, darf sich vertraglich einen Spieler für ein derartiges Shooting aussuchen. Die Wahl fiel auf Ndukwe. Der seit 3. März 18-Jährige war ein wichtiges Fundament von Österreichs U17-Nationalteam auf dem sensationellen Weg ins WM-Finale 2025. Und weckte damit logischerweise das Interesse von einigen Topklubs. Zugegriffen hat schließlich der große FC Liverpool, zu dem Ndukwe im kommenden Sommer wechseln wird. Ndukwe wird bei den „Reds“ zunächst Teil des U21-Kaders sein.