Alarm bei Austria: „Sind den Fans was schuldig“

„Das war zu wenig und ist ganz sicher nicht unser Anspruch. Wir sind den Fans was schuldig, von uns muss eine Reaktion kommen“, gibt Abwehrboss Aleksandar Dragovic die Richtung in der englischen Woche vor. Drei Tage nach dem schmerzhaften 1:3 gegen Salzburg kommt es für die Austria heute zum Wiedersehen mit dem Vize-Meister. Obwohl Violett auswärts beim letzten Duell Anfang Februar 2:0 siegte, nach 4156 Tagen wieder einen Dreier in der Mozartstadt feierte, sprechen das Momentum (seit drei Spielen ist man sieglos) sowie die Zahlen gegen die Veilchen.