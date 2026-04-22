Alarm bei Austria: „Sind den Fans was schuldig“

Die Wiener Austria muss heute beim Wiedersehen mit Salzburg eine Reaktion zeigen. Gegen den Vize-Meister sind die „Veilchen“ in den Top 6 noch sieglos.
„Das war zu wenig und ist ganz sicher nicht unser Anspruch. Wir sind den Fans was schuldig, von uns muss eine Reaktion kommen“, gibt Abwehrboss Aleksandar Dragovic die Richtung in der englischen Woche vor. Drei Tage nach dem schmerzhaften 1:3 gegen Salzburg kommt es für die Austria heute zum Wiedersehen mit dem Vize-Meister. Obwohl Violett auswärts beim letzten Duell Anfang Februar 2:0 siegte, nach 4156 Tagen wieder einen Dreier in der Mozartstadt feierte, sprechen das Momentum (seit drei Spielen ist man sieglos) sowie die Zahlen gegen die Veilchen.
Denn in den Top 6 jubelte Austria gegen Salzburg noch nie über einen vollen Erfolg, kassierte man in neun Partien sieben Pleiten, gab’s im Schnitt 2,9 Gegentore pro Spiel. Dazu ist das Beichler-Team in der Liga seit 22 Heimspielen, die am Mittwoch absolviert wurden, ungeschlagen. In der Meistergruppe konnte die Austria sonst nur gegen LASK bisher noch nicht gewinnen. Gibt’s für die Wiener heute den nächsten Dämpfer, sind auch die Top 3 quasi Geschichte.
Eggestein bleibt in Wien
„In solchen Phasen muss man auch ein Psychologe sein. Manche Spieler brauchen mehr Schärfe, die anderen mehr Lockerheit. Aber ich gebe nicht zu viel meinen Senf dazu. Der Trainer muss am Ende den richtigen Mix finden, wird uns wieder bestmöglich vorbereiten“, so Dragovic.
Der mit Austria gestern am Nachmittag in den Bus nach Salzburg stieg. Ohne Stürmer Eggestein. Der in Wien bleibt, individuell trainiert, seit drei Spielen zum Zuschauen verdammt ist. Dabei zeigte sich Helm bereits vor dem letzten 1:3 zuversichtlich, dass der Goalgetter nach dem Muskelfaserriss wieder mit an Bord sein könnte. Bitter, dafür kehrt Maybach in den Kader zurück. „Wir suchen nicht nach Ausreden, müssen wieder gute Spiele abliefern und reisen nicht mit der weißen Fahne nach Salzburg“, sagt „Drago“.
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