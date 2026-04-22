So reagieren Dealer auf Polizeidruck in Linz

Es waren verstörende Szenen, die sich Montagnachmittag im Bereich der Goethekreuzung in Linz abspielten. Passanten mussten mitansehen, wie ein 29-jähriger Einheimischer brutal auf einen Linzer (34) im Rollstuhl losging, diesen mit Fäusten attackierte. Der Ältere stürzte aus dem Rollstuhl und wurde vom Angreifer am Boden fixiert. Passanten versuchten, die Keilerei verbal zu schlichten, erreichten damit aber nichts.