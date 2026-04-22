Ludwig: „Die Verbesserung ist der einzige Maßstab“

Unser Gesundheitssystem kränkelt – und die für 2027 angekündigten Reformpläne stocken. Vor dem für Donnerstag geplanten Gipfel im Rahmen der Reformpartnerschaft geht Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in die Offensive. Sein Rezept für die erste Akutbehandlung: kein großer Systemumbau, sondern ein Paket an sinnvollen Sofortmaßnahmen – auf das man sich als ersten Schritt bereits am Donnerstag, spätestens aber bis zum Sommer einigen müsse.