Not-Öltanks angezapft: „Sind für Krisen gerüstet“

Die eiserne Öl-Reserve der Republik lagert unter anderem im weststeirischen Lannach. Nun zapft die OMV einen Teil davon an – das war zuletzt 2022 zu Beginn des Ukraine-Kriegs der Fall. „Wir sind für weitere Krisenszenarien gerüstet“, betont der Geschäftsführer des Erdöllagers.
Täglich fahren Tausende Autofahrer an ihnen vorbei, ohne ihnen große Beachtung zu schenken. Doch dieser Tage rücken die riesigen Öltanks entlang der B76 in Lannach, unmittelbar bei der Autobahnanschlussstelle, in den Fokus: Denn die OMV hat am Montag 56.000 Tonnen Rohöl aus der hier gelagerten Notstandreserve abgerufen. Das Öl fließt seitdem an die Raffinerie in Schwechat.
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