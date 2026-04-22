Not-Öltanks angezapft: „Sind für Krisen gerüstet“

Täglich fahren Tausende Autofahrer an ihnen vorbei, ohne ihnen große Beachtung zu schenken. Doch dieser Tage rücken die riesigen Öltanks entlang der B76 in Lannach, unmittelbar bei der Autobahnanschlussstelle, in den Fokus: Denn die OMV hat am Montag 56.000 Tonnen Rohöl aus der hier gelagerten Notstandreserve abgerufen. Das Öl fließt seitdem an die Raffinerie in Schwechat.