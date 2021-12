Kamera stets aktiv: Wirbel um neuen Qualcomm-Chip

Qualcomm betonte auf seiner Hausmesse, dass man kein Datenschutzrisiko in der neuen Funktion sehe. Im Gegenteil: Während manch andere Lösung die gesammelten Daten zur Auswertung in die Cloud sende, erfolge diese beim Snapdragon 8 Gen 1 lokal am Smartphone. Außerdem könne sowohl der Nutzer als auch der Gerätehersteller die Funktion deaktivieren, was aber angesichts der gebotenen Möglichkeiten nicht ratsam sei.