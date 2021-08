25 Jahre: Diese Dinge hat das Smartphone ersetzt

Wasserwaage: Das Bild hängt schief? Früher musste der Werkzeugkasten her, heute gibt es eine App dafür. Android-Nutzer müssen sich diese erst herunterladen. Eine der beliebtesten ist die kostenfreie „Wasserwaage Galaxy“. Zwei Röhren mit einer simulierten Blase zeigen an, ob sich das Handy in Schieflage befindet. Keinen extra Download benötigen Nutzer eines iPhones: Seit Version sieben des Betriebssystems iOS ist die Funktion an Bord - erst in der Kompass-Anwendung, seit iOS 11 als Unterfunktion der Maßband-App.