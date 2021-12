Mercedes C 220d: Großartig und nervtötend zugleich

Der Preis: Alles erst der Anfang

Der Basispreis für den C 220d liegt bei 54.400 Euro, der Testwagen kostet knapp 70.000 Euro, es ist also einiges an Extras an Bord. Schmankerl wie Matrixscheinwerfer, Hinterachslenkung, automatisiertes Fahren oder adaptive Dämpfer sind da aber noch nicht dabei. Ein Schnäppchen darf man sich in dieser Fahrzeugklasse nicht erwarten, auch diesseits der S-Klasse. Die billigste C-Klasse, der C 180 mit 170 PS starkem 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner kostet übrigens 48.410 Euro und ist so ausgestattet, dass man damit tatsächlich leben kann.