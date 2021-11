BMW 4er Gran Coupé: Mehr als nur ein schicker 3er

E-Unterstützung im Top-Motor

Der Charakter der Baureihe kommt natürlich im M440i xDrive Gran Coupé am besten zur Geltung. Der Dreiliter-Sechszylinder mit TwinScroll-Turbolader ist einfach in allen Belangen ein Genuss. 374 PS und 500 Nm bei 1900/min. stehen im Datenblatt, die Unterstützung durch den 48-Volt-Startergenerator, der 8 kW/11 PS beisteuert, sorgt für eine Extraportion Geschmeidigkeit. Den Standardsprint absolviert er in 4,7 Sekunden. Der Allradantrieb ist hinterradorientiert ausgelegt.