Rätsel um Rauchentwicklung in Wohngebäude

Gegen 22.45 Uhr schlug eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses bei der Feuerwehr Alarm. Als diese eintraf, stellte sie eine „mittelmäßige Verrauchung“ im Stiegenhaus fest. Mehrere Personen befanden sich bereits vor dem Gebäude, die restlichen Bewohner (insgesamt 45 Personen in neun Wohnungen) mussten das Haus ebenfalls verlassen. Dann wurde die Einsatzstelle großräumig abgesperrt, um Schaulustige abzuhalten.