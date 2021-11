Mercedes AMG GLA 45 S: Knisternde Kanonenkugel

So kommt der Motor zu so viel Leistung

Das Triebwerk ist ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst. Schade, dass so etwas ein Ablaufdatum hat. Sie haben einiges an Aufwand getrieben: Es gibt ja auch den GLA35 mit 306 PS, der hat im Prinzip den gleichen Motor, aber mit riesigen Unterschieden. Im Vergleich zum GLA35 ist der Motor im 45 andersherum eingebaut, also was im GLA35 hinten ist, ist im GLA 45 vorn. Dadurch ist die Ansauganlage vorn und die Luftführung ist besser, mit kürzeren Wegen und weniger Umlenkungen. Die Gemischeinspritzung passiert zweistufig, nämlich direkt und per Saugrohr.