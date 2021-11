WayRay-Holograktor: Fahren jenseits der Realität

Riesige Projektionsfläche für integrierte virtuelle Welten

Denn WayRay ist kein klassischer Autozulieferer, sondern ein Soft- und Hardware-Entwickler in Sachen Augmented Reality; also dem Einblenden virtueller Anzeigen auf eine reale Umgebung. Von Head-up-Displays kennen das viele Autobesitzer bereits, mal auf einer schmalen Klappscheibe über dem Lenkrad, mal auf eine Folie im Sichtbereich des Fahrers auf die Frontscheibe projiziert. Mit sich verjüngenden Einblendungen täuschen etwa Navigationspfeile dabei in den neuesten Systemen sogar eine dreidimensionale Perspektive vor, die in zwei bis sieben Metern vor dem Auto auf der Straße schwebt. Für die derzeit größte Abbildung in der Mercedes S-Klasse braucht es dafür rund 20 Liter Platz für die aufwändige Technik.