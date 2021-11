Millionenschwerer Krypto-Coup: Teenager verhaftet

Wie die US-Website „Cnet“ unter Berufung auf die Polizei von Hamilton in der kanadischen Provinz Ontario berichtete, steht der Jugendliche unbekannten Alters aus Hamilton im Verdacht, im März 2020 46 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet rund 32,2 Millionen Euro) in Kryptowährung per SIM-Swap-Angriff von einer Person in den USA gestohlen zu haben.