Farben fördern das Wohlbefinden

Befragung von 80 Orthopädie-Patienten

Die Wissenschafter befragten die 80 Studienteilnehmer, welche alle Hüft- oder Knie-Totalendoprothesen bekamen und im Schnitt 67 Jahre alt waren - einmal vor sowie nach der Operation an Tag 3 und 6. Was waren die Ergebnisse? Die Dauer des Spitalaufenthalts unterschied sich zwischen den beiden Gruppen nicht. Aber: „Die Ergebnisse zur Lebensqualität stiegen zwar in beiden Gruppen nach dem Eingriff kontinuierlich an, interessanterweise konnten jedoch sechs Tage nach der OP in der Interventionsgruppe signifikant höhere Werte beobachtet werden“, berichtet Prof. Leithner. Die Verwendung von Farben in Krankenzimmern kann daher eine wirksame und kostengünstige Maßnahme zur Verbesserung des Wohlbefindens und möglicherweise auch zur Förderung einer schnelleren Rehabilitation darstellen. Diese Ergebnisse bieten zum Beispiel nützliche Aspekte für die Planung künftiger Sanierungen von Spitälern.