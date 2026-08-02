Rudolfshütte und Weißseebahn stehen vor Verkauf

Es hakte im Bewilligungsverfahren eines Zubaus mit rund 40 Zimmern. „Da bin ich beleidigt“, war Holleis auf die Landespolitik sauer und ergänzt: „Ich habe immer gesagt, lasst uns in dem Kraftwerkstal arbeiten.“ Mit dem Naturschutz konnte mittlerweile über Ausgleichsmaßnahmen wie beklebte Fenster als Vogelschutz ein Einvernehmen erzielt werden. „Ich werde dem Gebiet als Mentor erhalten bleiben, mich aber in den nächsten Jahren zurückziehen“, so Holleis. „Es soll ein sanfter Übergang sein. Ich lasse den Hammer nicht fallen.“