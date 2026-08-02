Livestream: Wer jubelt beim 14. Arlberg Giro?

Beim 14. Arlberg Giro treffen heute ambitionierte Amateure, erfahrene Wiederholungstäter, Newcomer und bekannte Namen der internationalen Radsportszene aufeinander. Der Hauptbewerb mit 1500 Starter ist bereits seit Monaten vollständig ausgebucht. Wir übertragen den Arlberg Giro am Sonntag ab 9 Uhr live.
Der Arlberg Giro erstreckt sich über 150 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Die Strecke umfasst anspruchsvolle Bergpässe, steile Abfahrten und atemberaubende Ausblicke.
Das Rennen startet und endet in St. Anton am Arlberg. Nach dem Start am frühen Morgen führt die Strecke über den Arlbergpass, durch das Klostertal ins Montafon bis auf die Silvretta Hochalpenstraße – von dort durch das Paznauntal und das Stanzertal zurück nach St. Anton am Arlberg.
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