„Umrisse einer Einigung“: Iran-Angriffe „abgesagt“

„Auf Grundlage dieser Bitte habe ich zugestimmt, (...) den Angriff abzusagen“, schrieb Trump weiter. Voraussetzung sei aber, dass es schnell zu einer Vereinbarung komme. Es gäbe „Umrisse einer Einigung“, dazu gehöre die komplette Öffnung der Straße von Hormuz und „ein Ende der vom Iran ausgehenden atomaren Bedrohung“, schrieb Trump. „Macht euch an die Arbeit, alle, und bringt es zu Ende.“ Auch Israel werde sich an die Vereinbarung halten, den Iran vorerst nicht wieder anzugreifen.