Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzliche Kehrtwende

„Umrisse einer Einigung“: Iran-Angriffe „abgesagt“

Außenpolitik
02.08.2026 07:42
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit massiven Angriffen gedroht. Jetzt erklärte Trump, dass die USA den Iran vorübergehend nicht attackieren werden. Es gebe „Umrisse einer Einigung“, deswegen habe er die Angriffe „abgesagt“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die USA seien zwar bereit, den Iran anzugreifen mit „einem Ausmaß an militärischem Terror, Stärke und Kraft, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen wurde“. Allerdings sollen der Iran und weitere Länder in der Golfregion darum gebeten haben, dass die USA nicht angreife.

„Auf Grundlage dieser Bitte habe ich zugestimmt, (...) den Angriff abzusagen“, schrieb Trump weiter. Voraussetzung sei aber, dass es schnell zu einer Vereinbarung komme. Es gäbe „Umrisse einer Einigung“, dazu gehöre die komplette Öffnung der Straße von Hormuz und „ein Ende der vom Iran ausgehenden atomaren Bedrohung“, schrieb Trump. „Macht euch an die Arbeit, alle, und bringt es zu Ende.“ Auch Israel werde sich an die Vereinbarung halten, den Iran vorerst nicht wieder anzugreifen.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump
„Windelweich prügeln“
USA beenden Feuerpause: Neue Angriffe gegen Iran
30.07.2026
„Anhaltende Bedrohung“
Öl- und Gaspreise legten nach neuen Angriffen zu
29.07.2026
Attacke auf Frachter
Schiff „explodierte“: Teheran droht Kiew mit Rache
27.07.2026

Trump hatte dem Iran erst am Freitag massive Angriffe angedroht. „Wir werden ihn ganz hart angehen“, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Camp David über den Iran. Das „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Trump habe einen neuen Angriff angeordnet, der Teheran zur Aufgabe bewegen solle und bereits am Wochenende beginnen könnte. Laut dem Sender CBS News planten die USA und Israel mögliche Angriffe auf iranische Ölraffinerien und Kraftwerke.

US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman haben am Samstag ...
US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman haben am Samstag telefoniert.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)

Saudi-Arabien forderte Deeskalation
Das US-Nachrichtenportal „Axios“ berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman habe Trump dann am Samstag angerufen und seine Besorgnis über mögliche neue Angriffe zum Ausdruck gebracht. Er habe den US-Präsidenten aufgefordert, zu deeskalieren und auf neue Angriffe zu verzichten.

Nach einer mehrtägigen Kampfpause hatten die USA und der Iran in dieser Woche einander erneut angegriffen. In der Nacht auf Samstag wurden jedoch keine neuen Angriffe gemeldet – und zunächst auch nicht in der Nacht auf Sonntag.

Zuletzt hatten US-Botschaften in der Golfregion US-Staatsangehörige vor einer möglichen „unvorhergesehenen Eskalation“ gewarnt. US-Bürger sollten vorbereitet sein, die Region womöglich zu verlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
02.08.2026 07:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.608 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.194 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.168 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3785 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1208 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1124 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Außenpolitik
Plötzliche Kehrtwende
„Umrisse einer Einigung“: Iran-Angriffe „abgesagt“
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wacht Europa jetzt endlich auf, Herr Knaus?
Bei Kinderbetreuung
Landeschef Mattle wehrt sich gegen Malus für Tirol
„Krone“-Kommentar
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
„Applaus für Donald“
Weißes Haus nutzte Bad-Bunny-Song für ICE-Video
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf