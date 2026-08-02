Lionel Messi ist zurück, erlebt aber Enttäuschung

Erstmals nach dem verlorenen WM-Finale mit Argentinien gegen Spanien kam in der MLS Lionel Messi wieder zum Einsatz. Dabei erlebte der Superstar jedoch eine kleine Enttäuschung.
Beim 2:2 von Inter Miami gegen Columbus Crew wurde der 39-Jährige in der zweiten Halbzeit eingewechselt, vergab aber zwei Chancen zum Sieg.
Lewandowski jubelt
Über drei Punkte freuen konnte sich der vom FC Barcelona in die USA gewechselte Robert Lewandowski. Der langjährige Bayern-Profi traf beim 2:1 seiner Chicago Fire gegen Charlotte FC gleich doppelt. Es waren die ersten beiden Treffer in der MLS für den 37-jährigen Polen.
Auch Müller trifft
Thomas Müller rettete indes seinen Vancouver Whitecaps mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter einen Punkt. Der frühere deutsche Nationalspieler stellte mit seinem Tor in der 76. Minute den Endstand zum 1:1 (0:1) gegen Los Angeles FC her.
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