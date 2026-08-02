„Unglaublich!“ Erstes Tor nach fast zwei Jahren

„Das Gefühl war unglaublich. Einfach unbeschreiblich“, bejubelte Christoph Monschein am Samstag nicht nur das 4:0 seiner Vienna gegen Sturm Graz II, sondern besonders auch seinen ersten Treffer seit Oktober 2024.
Der 33-Jährige kam in Minute 64 von der Bank und setzte eine Viertelstunde später vor 1300 Fans den Schlusspunkt. „Bei den Temperaturen und in meinem Alter ist das auch ganz angenehm, wenn du von der Bank kommst und deiner Mannschaft dann mit einem Treffer auch noch helfen kannst.“
„Wir werden immer mehr ein Team“
Coach Patrick Enengl freute sich mit „Monschi“, aber auch den anderen drei Torschützen: „Es haben neue Spieler und alte Spieler getroffen, Spieler aus der Startformation und eingewechselte. Wir werden immer mehr ein Team, das macht mich sehr happy.“
Nach dem „Dosenöffner“ von Zimmermann (22.), erhöhte Neuzugang Fillafer mit seinem dritten Treffer für die Vienna (zwei beim 2:1-Sieg in Mattersburg im Cup). Der ebenfalls im Sommer gekommene Winter traf drei Minuten nach seiner Einwechslung (67.). Bevor Routinier Monschein als Letzter jubelnd zur Tribüne abdrehte.
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