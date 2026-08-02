Mehrere Tote bei Schießerei bei Burger-Restaurant

Der Polizeichef der Stadt Twin Falls, Matthew Hicks, sprach am Samstag (Ortszeit) nach dem Schusswaffenangriff von mehreren Toten, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Auch der Angreifer sei tot. „Es war eine sehr chaotische Szene“, sagte Hicks. Ein Sprecher der Stadt sprach im Sender NBC von drei Toten und zwei Verletzten. Unklar war zunächst, ob der Angreifer dazugezählt wurde.