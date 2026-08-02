„Chaotische Szene“
Mehrere Tote bei Schießerei bei Burger-Restaurant
Bei einer Schießerei bei einem Burger-Restaurant im US-Staat Idaho sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Der Angreifer sei bei dem Vorfall ebenfalls getötet worden, hieß es von der Polizei.
Der Polizeichef der Stadt Twin Falls, Matthew Hicks, sprach am Samstag (Ortszeit) nach dem Schusswaffenangriff von mehreren Toten, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Auch der Angreifer sei tot. „Es war eine sehr chaotische Szene“, sagte Hicks. Ein Sprecher der Stadt sprach im Sender NBC von drei Toten und zwei Verletzten. Unklar war zunächst, ob der Angreifer dazugezählt wurde.
Der Angriff ereignete sich an einem Fast-Food-Restaurant der beliebten Kette In-N-Out Burger. Online veröffentlichte Videos zeigten mehr als ein Dutzend Menschen, die aus dem Restaurant rennen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zu sehen war auch der Angreifer, ein anscheinend junger Mann mit einer langen Schusswaffe.
Idaho liegt im Westen der USA. In den Vereinigten Staaten, wo sehr laxe Waffengesetze gelten, kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit Toten und Verletzten.
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