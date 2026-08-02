Pleitefonds geht pleite! Stocker verspricht Lösung

Stocker will „Absicherung“ gewährleisten

„Ich kann mich als Anwalt noch erinnern an die Zeit, bevor es das Gesetz gegeben hat“, betonte Stocker. „Da hat es schwere Nachteile für die Dienstnehmer gegeben, diese Zeit will ich nicht wiederhaben.“ Allerdings müsse man zunächst den Ursachen für die Lücke nachgehen. „Ist das ein Einmaleffekt, der sich in einem bestimmten Zeitraum abbildet oder ist das systemisch?“