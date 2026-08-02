Rapper Pashanim: Sommervibes im Halbschlaf

Mit „90 Minuten“ endet der reguläre Teil des Albums auf einer persönlicheren Note. Pashanim erzählt von einer Beziehung, in der selbst ein gemeinsam vertrödelter Tag genügt, und hält damit einen flüchtigen Moment der Nähe fest. Erst danach folgen die vier Bonustracks mit mehreren Features.

Fazit: „Lounge Musik“ klingt stilsicher, lässig und durchgehend angenehm – auf Dauer aber auch etwas zu bequem. Pashanim bewegt sich sicher zwischen Luxus, Sehnsucht und sommerlicher Melancholie, wagt dabei jedoch nur selten etwas Neues. Viele Songs bleiben so kurz, dass sie eher wie Skizzen als vollständig ausgearbeitete Stücke wirken. Ein Album mit Atmosphäre, dem stellenweise aber der letzte Nachdruck fehlt.