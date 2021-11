Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Team aus mehreren Fachrichtungen

Um Menschen in solchen Lebenslagen zu unterstützen, haben Juristin und Gesundheitsmediatorin Mag. Marie-Christine Pranter und Onkologin Dr. Michaela Möstl aus Wien die Initiative „Zurück ins Leben“ (ZIL) gestartet. „Wir bieten mit unserem interdisziplinär aufgestellten Team aus Medizinern, Juristen, Psychoonkologen, Gesundheitsmediatoren und Intensivberatern ganz persönliche, individuell abgestimmte Hilfe für Patienten und deren Angehörige“, so Marie-Christine Pranter. Die Rede ist von Gesundheitsmediation, also Unterstützung und Konfliktlösung in Familiensystemen, die durch eine Erkrankung eine besondere Belastung erfahren. Ehe- und familienrechtliche Auskünfte sowie medizinische Beratung bezüglich Befundinterpretation und Hilfestellungen bei ärztlichen Abläufen sind ebenso möglich wie psychosoziale, logotherapeutische und spirituelle Beratung. Bezüglich der Kosten verfolgt ZIL einen niederschwelligen Ansatz. Um das Angebot allen Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation zukommen lassen zu können, ist der mildtätige Verein stets auf der Suche nach weiteren Unterstützern. „Wir wollen nicht nur für jene da sein, für die eine Selbstfinanzierung kein Problem darstellt.“