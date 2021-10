TikTok möglicher Auslöser für Ticks bei Mädchen

Soziale Medien ermöglichen Ausbreitung

In einer kürzlich erschienenen Arbeit von Mariam Hull, Kinderneurologin am Texas Children‘s Hospital, wurde laut „Wall Street Journal“ festgestellt, dass psychische Störungen, die sich ausbreiten können, in der Vergangenheit meist auf geografische Orte beschränkt waren, dass aber sozialen Medien nun eine globale Ausbreitung ermöglichten. Gegenüber dem Blatt bezeichnete sie es als unwahrscheinlich, anhand eines einzigen Videos einen Tick zu entwickeln. Der Algorithmus von TikTok sorge jedoch dafür, dass Kinder wiederholt ähnliche Videos sähen.