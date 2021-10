Geheimnisse der US-Navy in Jausenbrot geschmuggelt

Das US-Justizministerium hat ein Datenleck in der US-Marine aufgedeckt: Ein Atomtechniker hatte Top-Secret-Informationen über Atom-U-Boote der Virginia-Klasse gesammelt und versucht, sie einem ausländischen Geheimdienst zu verkaufen. Es wurden konspirative E-Mails ausgetauscht, Daten auf SD-Karten in Jausenbroten und Kaugummipackerln geschmuggelt - und gegen Bezahlung an geheimen Orten übergeben. Was der Ingenieur nicht wusste: Er korrespondierte nicht mit einem ausländischen Geheimdienst, sondern mit dem FBI.