D: TUI-Reisebüros ab Oktober wieder in Kurzarbeit

Der weltgrößte Reisekonzern TUI plant ab Oktober Kurzarbeit in seinen deutschen Reisebüros. Zusammen mit dem Gesamtbetriebsrat sei man übereingekommen, dass die Arbeitszeit um bis zu 30 Prozent gekürzt werde. In den österreichischen Filialen sind momentan keine Beschäftigten in Kurzarbeit, so ein Sprecher. Von der Gesamtbelegschaft aber seien es aktuell zehn Prozent.