Hoteliers wollen Klarheit für den kommenden Winter

Freilich sei „gesellschaftliche Ausgrenzung natürlich ein heißes Thema“, so Birnbaum. Schlussendlich sei es aber Sache der Regierung klar zu entscheiden. „Es besteht ja eine Gefahr für die Wirtschaft, für unsere Mitarbeiter, für eine gesamte Branche - unabhängig der gesundheitlichen Folgen daraus“, so der Luxus-Ferienhotel-Manager. „Ich tendiere eher dazu zu sagen, die 1-G-Regelung für alle ist gekommen. Wer Skifahren gehen will, soll sich halt impfen lassen - bis Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, aber da sind wir halt noch nicht.“