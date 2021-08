Rückläufig: Noch 45.600 in Corona-Kurzarbeit

Luftfahrtindustrie hinkt derzeit noch hinterher

Rund ein Viertel aller in Kurzarbeit befindlicher Personen entfällt auf den Bereich Verkehr und Lagerei. „Eine Erklärung ist die anhaltende Kurzarbeit im Flugverkehr“, so das Ministerium. Im Mai 2021 waren allerdings noch über 40.000 Personen im Verkehrssektor in Kurzarbeit. In der Warenherstellung sind rund 8000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Hier würden sich Warenengpässe und Lieferschwierigkeiten in großen Betrieben zeigen.