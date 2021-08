„Geheime“ Daten: Brite nach Google-Suche verhaftet

Robert Hutchinson hatte sich zuvor gegen das Immobilienunternehmen aufgelehnt und es kritisiert, weil es am Gelände eines von Jugendlichen frequentierten Sportplatzes im Süden Londons Apartments bauen will. Hutchinson stellte Recherchen an und stieß dabei auf Sitzungsprotokolle des Unternehmens. Er lud sie herunter und teilte Auszüge davon auf Twitter.