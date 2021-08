Auf Fotos masturbiert und Bilder online gestellt

Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte im Frühjahr 2020 auf Fotos von drei ihm bekannten Mädchen masturbiert und das Resultat wiederum fotografiert und online gestellt. Vor dem Richter zeigte er sich reumütig und gab alles zu. Was ihn zu seinen Handlungen motiviert hatte, konnte er nicht erklären.